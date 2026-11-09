ЄС не може визначитись, хто представлятиме його на переговорах в Абу-Дабі, - Politico

Країни ЄС не мають єдиної позиції щодо того, на якому рівні Європа має бути представлена на майбутніх переговорах в Абу-Дабі щодо врегулювання війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Цього тижня в переговорах щодо України в Абу-Дабі візьмуть участь радники з питань національної безпеки Франції, Німеччини та Британії - так званої "групи E3".

Їхня присутність має забезпечити європейське представництво на переговорах між Україною та Росією за посередництва США.

Німецький посадовець зазначив, що зустріч в Абу-Дабі є "стартовою", після якої плануються подальші раунди. У четвер на полях зустрічі Європейської політичної спільноти в Дубліні представники E3 поінформують ширше коло учасників, щоб "розширити рамки обговорення".

На запитання, чи перебуватимуть радники з нацбезпеки безпосередньо в залі переговорів, німецький чиновник відповів, що "формат визначатиметься в ході дискусій".

Водночас представник ЄС на умовах анонімності повідомив, що радники з нацбезпеки перебуватимуть у приміщенні або поруч із ним, але безпосередньої участі в переговорах не братимуть.

Незгода країн ЄС

Прихильники ширшого залучення європейських країн вважають формат за участі лише "групи E3" недостатнім. Зокрема, на розширенні кола учасників наполягають прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський і голова Євроради Антоніу Кошта.

Занепокоєння у країн Східної та Північної Європи викликає те, що переговори стосуватимуться нової "європейської архітектури безпеки", про що раніше заявив зять і посланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

"Найменше, чого ми хочемо, - це щоб Західна Європа домовлялася з Росією через голови східноєвропейців", - наголосив Сікорський.

Один з дипломатів ЄС також підкреслив, що не може бути жодних обговорень щодо Європи чи її безпеки без її безпосередньої участі.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що Франція та Європа будуть "належним чином представлені" в Абу-Дабі. Проте станом на вечір неділі залишалося незрозумілим, чи долучаться до переговорів представники інституцій ЄС.