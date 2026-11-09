ЄС не може визначитись, хто представлятиме його на переговорах в Абу-Дабі, - Politico
Країни ЄС не мають єдиної позиції щодо того, на якому рівні Європа має бути представлена на майбутніх переговорах в Абу-Дабі щодо врегулювання війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Цього тижня в переговорах щодо України в Абу-Дабі візьмуть участь радники з питань національної безпеки Франції, Німеччини та Британії - так званої "групи E3".
Їхня присутність має забезпечити європейське представництво на переговорах між Україною та Росією за посередництва США.
Німецький посадовець зазначив, що зустріч в Абу-Дабі є "стартовою", після якої плануються подальші раунди. У четвер на полях зустрічі Європейської політичної спільноти в Дубліні представники E3 поінформують ширше коло учасників, щоб "розширити рамки обговорення".
На запитання, чи перебуватимуть радники з нацбезпеки безпосередньо в залі переговорів, німецький чиновник відповів, що "формат визначатиметься в ході дискусій".
Водночас представник ЄС на умовах анонімності повідомив, що радники з нацбезпеки перебуватимуть у приміщенні або поруч із ним, але безпосередньої участі в переговорах не братимуть.
Незгода країн ЄС
Прихильники ширшого залучення європейських країн вважають формат за участі лише "групи E3" недостатнім. Зокрема, на розширенні кола учасників наполягають прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський і голова Євроради Антоніу Кошта.
Занепокоєння у країн Східної та Північної Європи викликає те, що переговори стосуватимуться нової "європейської архітектури безпеки", про що раніше заявив зять і посланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
"Найменше, чого ми хочемо, - це щоб Західна Європа домовлялася з Росією через голови східноєвропейців", - наголосив Сікорський.
Один з дипломатів ЄС також підкреслив, що не може бути жодних обговорень щодо Європи чи її безпеки без її безпосередньої участі.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що Франція та Європа будуть "належним чином представлені" в Абу-Дабі. Проте станом на вечір неділі залишалося незрозумілим, чи долучаться до переговорів представники інституцій ЄС.
Переговори в Абу-Дабі
Нагадаємо, раніше спецпредставник Трампа Стів Віткофф повідомив, що 10 та 11 листопада в Абу-Дабі запланована перша з лютого тристороння зустріч України, США та Росії в межах переговорного процесу щодо завершення війни.
За його словами, під час переговорів сторони планують обговорити майбутні домовленості у сфері безпеки, деескалацію, гуманітарні питання та подальші кроки для досягнення миру.
Співрозмовник РБК-Україна розповів, що Україну на зустрічі представлятимуть голова СЗР Рустем Умеров, керівник ОП Кирило Буданов, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця та заступник начальника ГУР Вадим Скибіцький.