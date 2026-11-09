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Лавров назвав головну тему переговорів щодо миру в Україні в Абу-Дабі

14:30 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Науменко
Лавров назвав головну тему переговорів щодо миру в Україні в Абу-Дабі Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)
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Російська сторона підтвердила, що питання безпеки України, Росії та всього регіону стануть головною темою переговорів в Абу-Дабі.

Про це в повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РІА Новости".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що саме ці питання визначені першим пунктом порядку денного переговорів щодо завершення війни, які мають відбутися в Абу-Дабі 10-11 листопада.

Лавров також згадав заяву державного секретаря США Марко Рубіо щодо важливості безпекової складової переговорного процесу.

"Я чув заяву Марко Рубіо про те, що на переговорах в Абу-Дабі та загалом у ситуації навколо українського конфлікту ключове значення набувають питання безпеки. Більше того, сам порядок денний переговорів в Абу-Дабі передбачає, що першим пунктом будуть питання безпеки Росії, України та загалом безпеки в цьому регіоні", - сказав глава російського МЗС.

Нагадаємо, черговий раунд переговорів України, США та Росії щодо завершення війни запланований на 10-11 листопада в Абу-Дабі.

Напередодні зустрічі стало відомо, що до неї долучаться й європейські представники. Участь Франції підтвердив глава МЗС країни Жан-Ноель Барро.

Українську делегацію очолить керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. До неї також увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Російську групу знову очолить Володимир Мединський.

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Сполучені Штати Америки Російська Федерація Україна Мирні переговори Об'єднані Арабські Емірати Лавров
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