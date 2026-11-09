На переговорах в Абу-Даби Украина и РФ не будут рассматривать прекращение огня, - СМИ

Переговоры под руководством США про окончание войны между Россией и Украиной возобновятся 10 ноября в Абу-Даби. Однако прекращение огня не станет предметом обсуждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
После девятимесячной паузы переговоры насчет прекращения войны в Украине должны быть возобновлены во вторник в Абу-Даби, столице Эмиратов, пишет издание. Ранее процесс остановился из-за нежелания Украины идти на территориальные уступки России и начала войны США и Израиля против Ирана.
На этой неделе переговорщики сосредоточятся на гарантиях безопасности, чтобы предотвратить возобновление войны в случае достижения прекращения огня, заявили официальные лица США.
Идея состоит в том, чтобы выйти из территориальных претензий и рассмотреть более широкие вопросы европейской безопасности.
Процесс возглавляют Стив Уиткофф, спецпредставитель администрации США по вопросам мира, и Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна примет участие. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков отрицает это.
В субботу главная дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что "любое соглашение потребует участия ЕС для его реализации".
Попытки России в 2021 и начале 2022 года договориться о грандиозном соглашении по европейской безопасности потерпели неудачу, напомнило издание.
Уиткофф сообщил, что переговоры будут сосредоточены на "послевоенной договоренности безопасности, деэскалации" и гуманитарных вопросах.
Также переговорщики рассмотрят, может ли участие РФ в формировании послевоенной архитектуры региональной безопасности смягчить ее требования по прекращению войны против Украины.
Многие аналитики не ожидают ни единого прорыва в переговорах до весны. В это время Россия сможет оценить результаты своей зимней бомбардировочной кампании Украины.
Украина же атакует НПЗ и другие нефтеперерабатывающие объекты, чтобы разрушить зависимость России от нефти.
"Вопрос состоит в следующем: "Осознал ли Путин, что у него есть проблема?", - сказал Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине, имея в виду неудачи России на фронте.
По его словам, не осознал, потому что Россия не смягчает своих требований и не проявляет признаков стремления к прекращению огня.
"Нет никаких признаков заинтересованности", - сказал он.
Ранее РБК-Украина писало, что украинская переговорная делегация направилась на встречи в Абу-Даби. Трехсторонний формат переговоров с участием представителей Украины, США и России запланирован на вторник и среду.
Кроме того, европейские страны не имеют единой позиции, на каком уровне континент должен быть представлен на переговорах в Абу-Даби.
Также сообщалось, что российская сторона подтвердила, что вопросы безопасности Украины, России и всего региона станут главной темой переговоров в Абу-Даби.
Украинскую делегацию возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. В нее также вошли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.