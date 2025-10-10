"Перегорнемо сторінку": Путін цинічно висловився про збиття азербайджанського літака

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що сподівається на "перегортання сторінки" у відносинах з Азербайджаном після трагедії з літаком азербайджанської компанії AZAL.
Як передає РБК-Україна, про це російський диктатор Володимир Путін заявив під час спілкування з журналістами.
Зокрема Путін прилюдно збрехав, що у відносинах РФ та Азербайджану нібито "не було кризи" через знищення азербайджанського літака.
"Якби у нас була криза, не було б зростання торгівельно-економічних зв'язків. Була криза емоцій, тому що ми зіткнулися з дуже важкою подією, з трагедією", - заявив диктатор.
Також він додав, що сподівається на поліпшення відносин. Мовляв, є "великі плани" щодо Азербайджану.
"Сподіваюся, що ми перевернули цю сторінку і без жодних ускладнень розвиватимемо наші контакти та великі плани", - сказав диктатор.
В Казахстані у місті Актау 25 грудня 2024 року розбився пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL) рейсу "Баку-Грозний". З 67 осіб на борту літака внаслідок аварії загинули 38 осіб.
Під час розслідування стало відомо, що у Грозному, де цього дня збивали дрони, могли підбити цей літак. Трохи пізніше в Азербайджані офіційно підтвердили, що причиною авіакатастрофи стала російська ракета.
Пройшло понад пів року після трагедії, перш ніж Путін вибачився перед президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. І тільки 9 жовтня Путін визнав, що літак збила Росія.
Детальніше про авіакатастрофу – у матеріалі РБК-Україна.