"Перегорнемо сторінку": Путін цинічно висловився про збиття азербайджанського літака

Зокрема Путін прилюдно збрехав, що у відносинах РФ та Азербайджану нібито "не було кризи" через знищення азербайджанського літака.

"Якби у нас була криза, не було б зростання торгівельно-економічних зв'язків. Була криза емоцій, тому що ми зіткнулися з дуже важкою подією, з трагедією", - заявив диктатор.

Також він додав, що сподівається на поліпшення відносин. Мовляв, є "великі плани" щодо Азербайджану.

"Сподіваюся, що ми перевернули цю сторінку і без жодних ускладнень розвиватимемо наші контакти та великі плани", - сказав диктатор.