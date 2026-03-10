"Передній край" зникає: Сирський пояснив ключову особливість боїв на фронті

На фронті фактично зникає "передній край", зони проникнення для малих піхотних груп ЗСУ та росіян можуть сягати десяти кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Особливість війни на нинішньому етапі така, що поняття "переднього краю" розмивається, і на багатьох ділянках обопільні "зони інфільтрації" для малих піхотних груп можуть сягати понад 10 кілометрів", - зазначив Сирський.

За його словами, попри постійні спроби противника просочуватися вглиб порядків ЗСУ, підрозділи Сил оборони України утримують визначені рубежі, а на окремих відрізках фронту - проводять власні активні наступальні дії.

"Противник зазнає значних, подекуди критичних втрат у живій силі та техніці. Українські підрозділи ефективно застосовують безпілотні системи, артилерію та дистанційне мінування, послідовно знижуючи бойовий потенціал російських військ, зриваючи їхні наступальні плани", - додав головнокомандувач ЗСУ.