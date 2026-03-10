У Генштабі розповіли, які напрямки будуть пріоритетними для РФ цієї весни

Російські війська концентрують свої сили на Покровському та Олександрівському напрямках, але активні дії військових ЗСУ зривають плани ворога.

"Ситуація (на фронті – ред.) складна, звичайно, але контрольована. Робимо все, що можемо, і навіть трішки більше для того, щоб стримувати та знищувати противника. Найважчими залишаються Покровський та Олександрівський напрямки", - зазначив Комаренко.

За його словами, військовим поступово вдається вирівнювати обстановку за рахунок активних дій. Зараз кількість атак противника в районах Покровська, Мирнограда дещо знизилась за рахунок перенацілювання його військ на Олександрівський напрямок.

"Для них будуть залишатись пріоритетними Покровський, Олександрівський та Запорізький напрямки. Це для них напрямки зосередження основних зусиль, щоби виконати ті завдання, які вони для себе ставлять", - додав начальник Головного оперативного управління Генштабу.

При цьому він зазначив, що росіяни хочуть забезпечити собі повний контроль над Луганською та Донецькою областями, а також гарантувати максимальне просування у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

"У них такі плани, і їхні дії для виконання цих планів будуть продовжуватися", - підсумував Комаренко.