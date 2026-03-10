ua en ru
Вт, 10 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Генштабі розповіли, які напрямки будуть пріоритетними для РФ цієї весни

10:50 10.03.2026 Вт
2 хв
Українські військові планують завдавати ударів по ключових для РФ напрямках
aimg Костянтин Широкун aimg Уляна Безпалько
У Генштабі розповіли, які напрямки будуть пріоритетними для РФ цієї весни Фото: у Генштабі розповіли, які напрямки будуть пріоритетними для РФ цієї весни (Getty Images)

Російські війська концентрують свої сили на Покровському та Олександрівському напрямках, але активні дії військових ЗСУ зривають плани ворога.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів начальник Головного оперативного управління Генштабу генерал-майор Олександр Комаренко.

Читайте також: Контратаки ЗСУ на півдні можуть зірвати наступ РФ навесні та влітку, - ISW

"Ситуація (на фронті – ред.) складна, звичайно, але контрольована. Робимо все, що можемо, і навіть трішки більше для того, щоб стримувати та знищувати противника. Найважчими залишаються Покровський та Олександрівський напрямки", - зазначив Комаренко.

За його словами, військовим поступово вдається вирівнювати обстановку за рахунок активних дій. Зараз кількість атак противника в районах Покровська, Мирнограда дещо знизилась за рахунок перенацілювання його військ на Олександрівський напрямок.

"Для них будуть залишатись пріоритетними Покровський, Олександрівський та Запорізький напрямки. Це для них напрямки зосередження основних зусиль, щоби виконати ті завдання, які вони для себе ставлять", - додав начальник Головного оперативного управління Генштабу.

При цьому він зазначив, що росіяни хочуть забезпечити собі повний контроль над Луганською та Донецькою областями, а також гарантувати максимальне просування у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

"У них такі плани, і їхні дії для виконання цих планів будуть продовжуватися", - підсумував Комаренко.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підбив підсумки операцій Сил оборони, зазначивши, що українські сили відбили більше територій, ніж РФ змогла захопити за останній період.

Також 8 березня повідомлялось, що на північній частині Харківської області росіяни наразі перебувають на "обережній паузі".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили України Вторгнення Росії до України
Новини
Путін був би кориснішим, якби закінчив війну в Україні: Трамп про розмову з главою Кремля
Путін був би кориснішим, якби закінчив війну в Україні: Трамп про розмову з главою Кремля
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком