"Передний край" исчезает: Сырский объяснил ключевую особенность боев на фронте

13:38 10.03.2026 Вт
2 мин
Линии фронта в том виде, как раньше, уже нет
aimg Константин Широкун
"Передний край" исчезает: Сырский объяснил ключевую особенность боев на фронте Фото: Александр Сырский (president.gov.ua)

На фронте фактически исчезает "передний край", зоны проникновения для малых пехотных групп ВСУ и россиян могут достигать десяти километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Читайте также: "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко

"Особенность войны на нынешнем этапе такова, что понятие "переднего края" размывается, и на многих участках обоюдные "зоны инфильтрации" для малых пехотных групп могут достигать более 10 километров", - отметил Сырский.

По его словам, несмотря на постоянные попытки противника просачиваться вглубь порядков ВСУ, подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные рубежи, а на отдельных отрезках фронта - проводят собственные активные наступательные действия.

"Противник несет значительные, иногда критические потери в живой силе и технике. Украинские подразделения эффективно применяют беспилотные системы, артиллерию и дистанционное минирование, последовательно снижая боевой потенциал российских войск, срывая их наступательные планы", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генштабе отметили, что российские войска концентрируют свои силы на Покровском и Александровском направлениях, но активные действия военных ВСУ срывают планы врага.

Кроме того, недавно главнокомандующий ВСУ подвел итоги операций Сил обороны, отметив, что украинские силы отбили больше территорий, чем РФ смогла захватить за последний период.

Также в начале марта сообщалось, что на северной части Харьковской области россияне сейчас находятся на "осторожной паузе".

