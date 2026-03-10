"Передний край" исчезает: Сырский объяснил ключевую особенность боев на фронте

На фронте фактически исчезает "передний край", зоны проникновения для малых пехотных групп ВСУ и россиян могут достигать десяти километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"Особенность войны на нынешнем этапе такова, что понятие "переднего края" размывается, и на многих участках обоюдные "зоны инфильтрации" для малых пехотных групп могут достигать более 10 километров", - отметил Сырский.

По его словам, несмотря на постоянные попытки противника просачиваться вглубь порядков ВСУ, подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные рубежи, а на отдельных отрезках фронта - проводят собственные активные наступательные действия.

"Противник несет значительные, иногда критические потери в живой силе и технике. Украинские подразделения эффективно применяют беспилотные системы, артиллерию и дистанционное минирование, последовательно снижая боевой потенциал российских войск, срывая их наступательные планы", - добавил главнокомандующий ВСУ.