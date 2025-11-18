У передмісті Омська вибухнула газова труба: виникла масштабна пожежа
У вівторок вранці, 18 листопада, в передмісті російського Омська вибухнула газова труба. Унаслідок вибуху почалася потужна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали і пост губернатора регіону Віталія Хоценка.
Приблизно о 5 годині ранку в соцмережах почали з'являтися кадри масштабної пожежі в Омській області. Пабліки почали писати, що вибухнула газова труба.
Губернатор регіону підтвердив інформацію про інцидент, додавши, що попередньо, стався витік газу з газопроводу.
"У районі селища Ростовка Омського району в полі сталося загоряння. За попередньою інформацією, постраждалих немає. За однією з версій, стався витік газу з газопроводу", - написав Хоценко.
Він додав, що на місці працюють фахівці оперативних служб, а правоохоронні органи з'ясовують причини того, що сталося.
Тим часом SHOT пише, що жителі Ростовки скаржаться на хімічний запах у повітрі. За даними пабліка, на місці події працюють 18 пожежників і 4 одиниці техніки.
Оновлено о 06:00
Губернатор додав оновлення до свого посту, в якому вказав, що аварія сталася "на підземній ділянці магістрального газопроводу-відводу".
Інші інциденти
Нагадаємо, 2 серпня джерела РБК-Україна розповіли, що на території Волгоградської області РФ вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія-Центр". Це сталося після вибухів у районі села Динамівське.
Також 9 вересня джерела сказали, що в Пензі серія вибухів вивела з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газопровід.