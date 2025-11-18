ua en ru
Вт, 18 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У передмісті Омська вибухнула газова труба: виникла масштабна пожежа

Вівторок 18 листопада 2025 05:56
UA EN RU
У передмісті Омська вибухнула газова труба: виникла масштабна пожежа Ілюстративне фото: на місці події працюють пожежники і не тільки (скріншот)
Автор: Едуард Ткач

У вівторок вранці, 18 листопада, в передмісті російського Омська вибухнула газова труба. Унаслідок вибуху почалася потужна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали і пост губернатора регіону Віталія Хоценка.

Приблизно о 5 годині ранку в соцмережах почали з'являтися кадри масштабної пожежі в Омській області. Пабліки почали писати, що вибухнула газова труба.

Губернатор регіону підтвердив інформацію про інцидент, додавши, що попередньо, стався витік газу з газопроводу.

"У районі селища Ростовка Омського району в полі сталося загоряння. За попередньою інформацією, постраждалих немає. За однією з версій, стався витік газу з газопроводу", - написав Хоценко.

Він додав, що на місці працюють фахівці оперативних служб, а правоохоронні органи з'ясовують причини того, що сталося.

Тим часом SHOT пише, що жителі Ростовки скаржаться на хімічний запах у повітрі. За даними пабліка, на місці події працюють 18 пожежників і 4 одиниці техніки.

Оновлено о 06:00

Губернатор додав оновлення до свого посту, в якому вказав, що аварія сталася "на підземній ділянці магістрального газопроводу-відводу".

Інші інциденти

Нагадаємо, 2 серпня джерела РБК-Україна розповіли, що на території Волгоградської області РФ вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія-Центр". Це сталося після вибухів у районі села Динамівське.

Також 9 вересня джерела сказали, що в Пензі серія вибухів вивела з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газопровід.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Пожежа Газ Омск
Новини
Рада перенесла голосування за бюджет-2026: Підласа назвала нову дату
Рада перенесла голосування за бюджет-2026: Підласа назвала нову дату
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського