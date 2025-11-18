ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

В пригороде Омска взорвалась газовая труба: начался масштабный пожар

Вторник 18 ноября 2025 05:56
В пригороде Омска взорвалась газовая труба: начался масштабный пожар Иллюстративное фото: на месте события работают пожарные и не только (скриншот)
Автор: Эдуард Ткач

Во вторник утром, 18 ноября, в пригороде российского Омска взорвалась газовая труба. В результате взрыва начался мощный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и пост губернатора региона Виталия Хоценко.

Примерно в 5 часов утра в соцсетях начали появляться кадры масштабного пожара в Омской области. Паблики начали писать, что взорвалась газовая труба.

Губернатор региона подтвердил информацию об инциденте, добавив, что предварительно, произошла утечка газа из газопровода.

"В районе поселка Ростовка Омского района в поле произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода", - написал Хоценко.

Он добавил, что на месте работают специалисты оперативных служб, к правоохранительные органы выясняют причины случившегося.

Тем временем SHOT пишет, что жители Ростовки жалуются на химический запах в воздухе. По данным паблика, на месте события работают 18 пожарных и 4 единицы техники.

Обновлено в 06:00

Губернатор добавил обновление в свой пост, в котором указал, что авария произошла "на подземном участке магистрального газопровода-отвода".

Другие инциденты

Напомним, 2 августа источники РБК-Украина рассказали, что на территории Волгоградской области РФ вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия-Центр". Это произошло после взрывов в районе села Динамовское.

Также 9 сентября источники сказали, что в Пензе серия взрывов вывела из строя магистральный нефтепровод и региональный газопровод.

