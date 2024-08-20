Передислокація військ РФ на в Курську область. Що це означає для фронту: пояснення НГУ

Збройні сили України продовжують операцію в Курській області. У відповідь Росія почала поступово переміщувати свої війська на територію регіону, зокрема з південного фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Нацгвардії Руслана Музичука в етері національного телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що переміщення російських військ відбувається не дуже швидко і не в значній кількості. Музичук пояснив, що наслідки цього по лінії фронту можна відчути у короткостроковій або у середньостроковій перспективі.

"Це не стосується напрямків головного удару, бо там ворог навпаки концентрує свої сили", - додав він.

За його даними, росіяни підтягують свої мотострілецькі та танкові підрозділи, а також морської піхоти. Вони планують тим самим посилити свої наступальні дії на важких ділянках фронту

Операція в Курській області

ЗСУ почали наступ на Курську область 6 серпня. Ця операція потрібна для забезпечення захисту від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України, а також створення буферної зони.

Президент України Володимир Зеленський 19 серпня повідомив, що українські сили контролюють понад 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населені пункти в Курській області.

Кремлівський диктатор Володимир Путін наказав своїм військовим витіснити українські війська з Курської області.



Раніше у ЗМІ з'являлась інформація про те, що РФ начебто вирішила відвести свої війська з лінії фронту в Україні заради перекидання їх у Курську область. Натомість в Міноборони Литви заявляли, що РФ направляє сили у цей регіон з Калінінградської області.

Тим часом українська авіація була помічена у небі над Курською областю. Повітряні Сили показали відео роботи українських пілотів.