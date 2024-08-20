Передислокация войск РФ в Курскую область. Что это значит для фронта: объяснение НГУ

Вооруженные силы Украины продолжают операцию в Курской области. В ответ Россия начала постепенно перемещать свои войска на территорию региона, в частности, с южного фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Нацгвардии Руслана Музычука в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Он отметил, что перемещение российских войск происходит не слишком быстро и не в значительном количестве. Музычук объяснил, что последствия этого по линии фронта можно ощутить в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

"Это не касается направлений главного удара, потому что там враг наоборот концентрирует свои силы", - добавил он.

По его данным, россияне подтягивают свои мотострелковые и танковые подразделения, а также морскую пехоту. Они планируют тем самым усилить свои наступательные действия на тяжелых участках фронта.

Операция в Курской области

ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа. Эта операция необходима для обеспечения защиты от российских обстрелов жителей приграничных регионов Украины и создания буферной зоны.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 августа сообщил, что украинские силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта в Курской области.

Кремлевский диктатор Владимир Путин приказал своим военным вытеснить украинские войска из Курской области.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что РФ якобы решила отвести свои войска с линии фронта в Украине ради переброски их в Курскую область. В Минобороны Литвы заявляли, что РФ направляет силы в этот регион из Калининградской области.

Тем временем украинская авиация была замечена в небе над Курской областью. Воздушные Силы показали видео работы украинских пилотов.