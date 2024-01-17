Передавав дані про порти в Ізмаїлі. В Україні засудили до 15 років чоловіка, який працював на РФ

Житель Ізмаїлу добровільно погодився працювати на Російську Федерацію та здавати спецслужбам інформацію щодо стратегічних об'єктів в Україні. Його засудили до 15 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
За даними слідства, наприкінці 2022 року чоловік передавав російським спецслужбам дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури та підрозділів Сил оборони в місті Ізмаїл.
Серед даних були координати електропідстанцій і місця базування українських блокпостів поблизу, їх фортифікаційне оснащення, наявне озброєння та кількість особового складу.
Окрім цього зрадник збирав та передавав інформацію щодо діяльності судноремонтного заводу. Він спостерігав за рухом суден у місцевий порт та різновидами вантажів, що переміщуються ними.
Його було затримано у січні 2023 року. Під час обшуку вилучили мобільний телефон з доказами злочинної діяльності З'ясувалося, що чоловік усвідомлював, що зібрана ним інформація може бути використана Росією для обстрілів.
Російські війська літом 2023 року інтенсивно атакували південь України, після виходу з "зернової угоди" знищуючи портову інфраструктуру та склади із зерном.
Так, зокрема, 2 серпня в результаті чергової атаки було пошкоджено порти та елеватор, виникли пожежі на півдні Одеської області.
У ніч на 24 липня окупанти вдарили "Шахедами" по Дунайських портах на Одещині.
В результаті атаки в порту "Рені" було зруйновано три склади із зерном. Крім цього постраждали семеро людей.
Детальніше про атаку на порт, який знаходиться біля кордону з Румунією, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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