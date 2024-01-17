Передавав дані про порти в Ізмаїлі. В Україні засудили до 15 років чоловіка, який працював на РФ

За даними слідства, наприкінці 2022 року чоловік передавав російським спецслужбам дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури та підрозділів Сил оборони в місті Ізмаїл.

Серед даних були координати електропідстанцій і місця базування українських блокпостів поблизу, їх фортифікаційне оснащення, наявне озброєння та кількість особового складу.

Окрім цього зрадник збирав та передавав інформацію щодо діяльності судноремонтного заводу. Він спостерігав за рухом суден у місцевий порт та різновидами вантажів, що переміщуються ними.

Його було затримано у січні 2023 року. Під час обшуку вилучили мобільний телефон з доказами злочинної діяльності З'ясувалося, що чоловік усвідомлював, що зібрана ним інформація може бути використана Росією для обстрілів.

Обстріли портової інфраструктури Одеської області

Російські війська літом 2023 року інтенсивно атакували південь України, після виходу з "зернової угоди" знищуючи портову інфраструктуру та склади із зерном.

Так, зокрема, 2 серпня в результаті чергової атаки було пошкоджено порти та елеватор, виникли пожежі на півдні Одеської області.

У ніч на 24 липня окупанти вдарили "Шахедами" по Дунайських портах на Одещині.

В результаті атаки в порту "Рені" було зруйновано три склади із зерном. Крім цього постраждали семеро людей.

Детальніше про атаку на порт, який знаходиться біля кордону з Румунією, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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