Передавал данные о портах в Измаиле. В Украине приговорили к 15 годам мужчину, работавшего на РФ

Житель Измаила добровольно согласился работать на Российскую Федерацию и сдавать спецслужбам информацию о стратегических объектах в Украине. Его приговорили к 15 годам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, в конце 2022 года мужчина передавал российским спецслужбам данные о расположении объектов критической инфраструктуры и подразделений сил обороны в городе Измаил.
Среди данных были координаты электроподстанций и места базирования украинских блокпостов поблизости, их фортификационное оснащение, вооружение и количество личного состава.
Кроме того, предатель собирал и передавал информацию о деятельности судоремонтного завода. Он наблюдал за движением судов в местный порт и разновидностями перемещаемых ими грузов.
Он был задержан в январе 2023 года. В ходе обыска изъяли мобильный телефон с поличным. Выяснилось, что мужчина осознавал, что собранная им информация может быть использована Россией для обстрелов.
Российские войска летом 2023 интенсивно атаковали юг Украины, после выхода из "зернового соглашения" уничтожая портовую инфраструктуру и склады с зерном.
Так, 2 августа в результате очередной атаки были повреждены порты и элеватор, возникли пожары на юге Одесской области.
В ночь на 24 июля оккупанты ударили "Шахедами" по Дунайским портам в Одесской области.
В результате атаки в порту "Рени" были разрушены три склада с зерном. Кроме этого пострадали семь человек.
Детальнее об атаке на порт, который находится у границы с Румынией, - читайте в материале РБК-Украина.
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