Переданное боевиками тело военного идентифицировали: в штабе назвали имя

Переданное 21 июля пророссийскими боевиками тело идентифицировали. Это военнослужащий, которого считали раненым вблизи Зайцево.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

По данным штаба, оккупационные силы передали украинской стороне тело сержанта Ярослава Журавля, который получил ранения во время обстрела эвакуационной группы вблизи Зайцево.

Церемония прощания состоится в селе Андреевка, Верхнеднепровского района, Днепропетровской области 23 июля в 11:00.

"Командование ООС выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего и подчеркивает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", - отметили в штабе.

Как известно, 13 июля пророссийские боевики обстреляли эвакуационную группу вблизи Зайцево. Бойцы морской пехоты и военный медик должны были забрать из серой зоны погибшего военнослужащего. В результате обстрела погиб медик, а еще один военный получил ранения.

Тело погибшего медика передали украинской стороне 17 июля, его смогли идентифицировать только после ДНК-анализа.

Тело погибшего от взрыва военного боевики отдали Украине 15 июля.

При этом оккупанты блокировали поиски раненого бойца, не соглашаясь на прекращение огня.