ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Раненый под Зайцево боец до сих пор в "серой зоне", боевики блокируют поиски

Зайцево, Пятница 17 июля 2020 13:29
Раненый под Зайцево боец до сих пор в "серой зоне", боевики блокируют поиски
Фото: украинский военнослужащий (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Противник третий день подряд не разрешают эвакуационной группе проводить поиски

Боевики на Донбассе до сих пор не дают провести поиски раненого в районе Зайцево украинского военного. Он уже несколько дней находится в "серой зоне".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Украинская сторона отмечает, что оккупанты третий день подряд не дают проводить поиск раненого бойца, который до сих пор находится в "серой зоне" в районе поселка Зайцево. Сегодня в ходе очередных переговоров через миссию ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск снова не достигнуты договоренности по поиску и эвакуации.

"Враг постоянно безосновательно не дает проводить поисковые мероприятия", - говорится в сообщении.

Украинская сторона настаивает на проведении самостоятельного поиска представителями поисковой группы "Эвакуация 200", в состав которой войдут восемь человек, вместе с саперами и медиком. Они будут без оружия и одеты в белые костюмы и светоотражающие жилеты.

Напомним, 13 июля в районе Зайцево подорвался военнослужащий, после этого эвакуационная группа выдвинулась на его поиски и попала в засаду; в результате погиб военный медик и еще один боец получил ранения.

На сегодня известно, что украинской стороне передали тело погибшего от подрыва на неизвестном устройстве Дмитрия Красногрудя, а Эстония подтвердила, что медик Николай Ильин был ее гражданином.

О передаче его тела украинской стороне не сообщалось, также остается неизвестной судьба раненого бойца.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ДонбассвоенныеЗайцево
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь