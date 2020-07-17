Раненый под Зайцево боец до сих пор в "серой зоне", боевики блокируют поиски

Фото: украинский военнослужащий (РБК-Украина)

Противник третий день подряд не разрешают эвакуационной группе проводить поиски

Боевики на Донбассе до сих пор не дают провести поиски раненого в районе Зайцево украинского военного. Он уже несколько дней находится в "серой зоне".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Украинская сторона отмечает, что оккупанты третий день подряд не дают проводить поиск раненого бойца, который до сих пор находится в "серой зоне" в районе поселка Зайцево. Сегодня в ходе очередных переговоров через миссию ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск снова не достигнуты договоренности по поиску и эвакуации.

"Враг постоянно безосновательно не дает проводить поисковые мероприятия", - говорится в сообщении.

Украинская сторона настаивает на проведении самостоятельного поиска представителями поисковой группы "Эвакуация 200", в состав которой войдут восемь человек, вместе с саперами и медиком. Они будут без оружия и одеты в белые костюмы и светоотражающие жилеты.

Напомним, 13 июля в районе Зайцево подорвался военнослужащий, после этого эвакуационная группа выдвинулась на его поиски и попала в засаду; в результате погиб военный медик и еще один боец получил ранения.

На сегодня известно, что украинской стороне передали тело погибшего от подрыва на неизвестном устройстве Дмитрия Красногрудя, а Эстония подтвердила, что медик Николай Ильин был ее гражданином.

О передаче его тела украинской стороне не сообщалось, также остается неизвестной судьба раненого бойца.