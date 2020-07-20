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Украина идентифицировала переданное боевиками тело военного медика

Украина, Понедельник 20 июля 2020 15:35
Украина идентифицировала переданное боевиками тело военного медика
Фото: военные на Донбассе (flickr.com ministryofdefenceua)
Автор: Юлия Струк

Была проведена экспертиза ДНК

Украина идентифицировала переданное на днях боевиками на Донбассе тело. Это погибший медик сержант Николай Илин.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.

"Результаты экспертизы ДНК показали, что тело военного, которого на днях передали на подконтрольную правительству Украины территорию, это погибший медик-сержант Николай Илин. Сейчас идет подготовка к проведению ритуала почитания павшего украинского героя", - указано в сообщении.

Так, прощание с медиком состоится в Киеве, 22 июля.

Отмечается, что погибший сержант Николай Илин был гражданином Эстонии и проходил военную службу в подразделении ВС Украины на законных основаниях. Командование ООС выражает соболезнования родным, близким и боевым собратьям погибшего.

Сообщалось, что 13 июля вблизи Зайцево оккупационные силы смертельно ранили медика, который вместе с группой других военных пытался эвакуировать погибшего от взрыва бойца. Тело погибшего военного передали украинской стороне несколько дней назад, а тело военного медика оставалось у боевиков. Тогда же наемники ранили еще одного военного.

Напомним, 17 июля пророссийские боевики на Донбассе передали украинской стороне неидентифицированное тело. Изначально не было известно, что это погибший вблизи Зайцево военный медик.

Как писало РБК-Украина, погибший военный медик был гражданином Эстонии, что подтвердили в МИД страны.

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