Передане бойовиками тіло військового ідентифікували: у штабі назвали ім'я

Передане 21 липня проросійськими бойовиками тіло ідентифікували. Це військовослужбовець, якого вважали пораненим поблизу Зайцевого.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

За даними штабу, окупаційні сили передали українській стороні тіло сержанта Ярослава Журавля, який отримав поранення під час обстрілу евакуаційної групи поблизу Зайцевого.

Церемонія прощання відбудеться у селі Андріївка, Верхньодніпровського району, Дніпропетровської області 23 липня об 11:00.

"Командування ООС висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого військовослужбовця і наголошує, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання", - наголосили у штабі.

Як відомо, 13 липня проросійські бойовики обстріляли евакуаційну групу поблизу Зайцевого. Бійці морської піхоти та військовий медик повинні були забрати з сірої зони загиблого військовослужбовця. Внаслідок обстрілу загинув медик, а ще один військовий отримав поранення.

Тіло загиблого медика передали українській стороні 17 липня, його змогли ідентифікувати лише після ДНК-аналізу.

Тіло загиблого від вибуху військового бойовики віддали Україні 15 липня.

При цьому окупанти блокували пошуки пораненого бійця, не погоджуючись на припинення вогню.