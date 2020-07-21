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Боевики передали Украине еще одно неустановленное тело

Донбасс, Вторник 21 июля 2020 12:31
Боевики передали Украине еще одно неустановленное тело
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вероятно, это тело погибшего под Зайцево военного

Во вторник, 21 июля, подконтрольные России незаконные вооруженные формирования на Донбассе передали украинской стороне неустановленное тело. Вероятно, оккупанты отдали тело погибшего вблизи Зайцево военнослужащего.

Об этом сообщает командование Объединенных сил в Facebook.

В штабе считают, что это тело военного, которого ранили во время обстрела эвакуационной группы морских пехотинцев, произошедшего 13 июля вблизи Зайцево.

"После проведения процедуры опознания, завершения судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов, силами поисковой группы "Эвакуация 200" тело доставят к месту захоронения", - отметили в командовании.

Напомним, 13 июля вблизи Зайцево украинский военный подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Для его эвакуации отправилась группа из бойцов морской пехоты и военного медика.

Эвакуация проходила по договоренности с боевиками, но оккупанты совершили обстрел. В результате обстрела медик погиб, а еще один военный получил ранения.

Сначала оккупанты передали Украине тело погибшего от взрыва неустановленного устройства военного.

Лишь спустя несколько дней после этого украинская сторона получила тело погибшего медика.

Поиски раненого военного блокировали оккупационные силы, которые не соглашались давать гарантии безопасности.

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