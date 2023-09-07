Передача німецьких Taurus: експерт пояснив, в чому складність цих ракет для України

Як зазначив експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський, Taurus, Storm Shadow та SCALP розроблялись у рамках єдиного європейського проекту під назвою Apache ще у 1980-х роках. Тоді європейці не захотіли закупляти крилаті ракети у США, а натомість вирішили розробляти свої.

"Storm Shadow та SCALP - два типи далекобійних ракет повітряного базування, які найбільш поширені в Європі. У Іспанії є кілька десятків Taurus, але для їх передачі їм все одно потрібен дозвіл Німеччини. В тому, що стосується Taurus, також є інше питання - з чого їх запускати", - розповів експерт.

Він додав, що штатним носієм Taurus може бути шведський Gripen. Але, схоже, що перспективи отримання цих винищувачів ще більш далекі, ніж Taurus.

Варто зазначити, що винищувачі F-16, які Україна очікує отримати вже в першій половині наступного року, не призначені для пуску німецьких ракет.

Зрештою, у разі дозволу Берліна вихід може бути таким же, як зі Storm Shadow та SCALP. Нагадаємо, для застосування цих ракет українські фахівці модифікували вітчизняні Су-24, використавши пілон-"перехідник" від ударного літака Tornado.

Ракети Taurus

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна офіційно запросила у Німеччини ракети Taurus, але Берлін не зважився на передачу.

Наприкінці липня німецькі журналісти писали, що в уряді та парламенті зростає підтримка передачі Україні ракет Taurus.

При цьому, за інформацією Spiegel, канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари українських військових по території Росії, але це не стосується території окупованого Криму.

Водночас ексміністр оборони Олексій Резніков оптимістичний у питанні Taurus. Він вважає, що загальний процес передачі має зайняти менш як рік.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що владу Німеччини зупиняє не недовіра до України, а страх роздратувати Москву.

Разом з тим, голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман вважає, що Шольц - єдиний всередині коаліції, хто блокує постачання Україні крилатих ракет Taurus.