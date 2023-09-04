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У Бундестазі заявили, що лише Шольц блокує постачання Taurus Україні

Понеділок 04 вересня 2023 10:37
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У Бундестазі заявили, що лише Шольц блокує постачання Taurus Україні Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц - єдиний всередині коаліції, хто блокує поставки Україні крилатих ракет Taurus.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

""На даний момент" він не хоче поставляти Taurus. "В даний момент", однак в Україні продовжують гинути люди. Чого ж чекає канцлер Шольц, в ім'я Бога? Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", - написала вона.

Ракети Taurus

ЗМІ повідомляли, що Україна офіційно запросила у Німеччини ракети Taurus, але Берлін не зважився на передачу.

Наприкінці липня німецькі журналісти писали, що в уряді та парламенті зростає підтримка передачі Україні ракет Taurus.

При цьому, за інформацією видання Spiegel, німецький канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари ЗСУ по території Росії, але це не стосується території окупованого Криму.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков оптимістичний у питанні Taurus. Він вважає, що загальний процес передачі має зайняти менше року.

Додамо, що секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що владу Німеччини зупиняє не недовіра до України, а страх роздратувати Москву.

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