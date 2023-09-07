Передача немецких Taurus: эксперт объяснил, в чем сложность этих ракет для Украины

Как отметил эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский, Taurus, Storm Shadow и SCALP разрабатывались в рамках единого европейского проекта под названием Apache еще в 1980-х годах. Тогда европейцы не захотели закупать крылатые ракеты у США, а решили разрабатывать свои.

"Storm Shadow и SCALP - два типа дальнобойных ракет воздушного базирования, наиболее распространенные в Европе. В Испании есть несколько десятков Taurus, но для их передачи им все равно требуется разрешение Германии. В том, что касается Taurus, также есть другой вопрос - с чего их запускать", - рассказал эксперт.

Он добавил, что штатным носителем Taurus может быть шведский Gripen. Но, похоже, что перспективы получения этих истребителей еще далеки, чем Taurus.

Следует отметить, что истребители F-16, которые Украина ожидает получить уже в первой половине следующего года, не предназначены для пуска германских ракет.

В конце концов, в случае разрешения Берлина, выход может быть таким же, как со Storm Shadow и SCALP. Напомним, для применения этих ракет украинские специалисты модифицировали отечественные Су-24, использовав пилон-"переходник" от ударного самолета Tornado.

Ракеты Taurus

Ранее СМИ сообщали, что Украина официально пригласила у Германии ракеты Taurus, но Берлин не решился на передачу.

В конце июля немецкие журналисты писали, что в правительстве и парламенте растет поддержка передачи Украине ракет Taurus.

При этом, по информации Spiegel, канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможным удары украинских военных по территории России, но это не касается территории оккупированного Крыма.

В то же время, экс-министр обороны Алексей Резников оптимистичен в вопросе Taurus. Он считает, что общий процесс передачи должен занять менее года.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что власть Германии останавливает не недоверие к Украине, а страх раздражать Москву.

Вместе с тем, председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман считает, что Шольц - единственный внутри коалиции, блокирующий поставки Украине крылатых ракет Taurus.