"Гітлера теж боялися". Данілов дорікнув Німеччині через ракети Taurus

Німеччина зволікає з передачею Україні далекобійних ракет Taurus. Причиною цього є страх перед Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю німецькому Welt.

На його думку, німецьку владу зупиняє не недовіра до України, а страх роздратувати Москву.

"Дехто боїться роздратувати Росію, що, на наш погляд, абсолютно неправильно. Хочу нагадати, що деякий час тому Гітлера теж всі боялися, і чим це закінчилося, відомо", - сказав Данілов.

Він дорікнув Німеччині, заявивши, що страх політичних лідерів небезпечний.

"Якщо ви боїтеся, ви неминуче програєте", - підкреслив секретар РНБО.

Ракети Taurus

За даними західних ЗМІ, Україна попросила Німеччину надати далекобійні крилаті ракети Taurus, які мають радіус дії до 500 кілометрів. Проте запит відхилили.

Німецькі ЗМІ повідомляли, що Берлін нібито скоро може оголосили про передачу Taurus, але зараз продовжуються переговори з США. Також, за інформацією видання Spiegel, Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари ЗСУ по території Росії, але це не стосується території окупованого Криму.

Тим часом у Бундестазі продовжують критикувати Шольца через відмову надати Україні далекобійні ракети.

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