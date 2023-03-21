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Передача МіГів ЗСУ може підштовхнути партнерів до F-16, - Ігнат

Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ (mil.in.ua)
Автор: Юлія Акимова

Передача МіГів Україні не змінить ситуацію "в небі", однак може підштовхнути наших союзників до винищувачів F-16.

Про це розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в матеріалі РБК-Україна "Не тільки МіГи. Які літаки потрібні Україні, щоб перемогти Росію у небі"

"МіГ сам по собі - це застарілий винищувач. Загалом застарілим можна назвати весь авіаційний парк українських ВПС. Літаки дісталися Україні у "спадок" від Радянського Союзу, адже сам МіГ - це розробка сімдесятих років. Постачання такого типу літаків, безумовно, не змінить ситуацію "в небі", але може посилити українську авіацію", - зауважив Ігнат.

Як відзначив речник Повітряних сил, можливо деякі з винищувачів можна буде поставити в стрій, деякі ж - ні, однак в цілому це посилить обороноздатність нашої авіації.

За словами Ігната, заяви про передачу МіГів є й психологічним фактором.

"Це може бути крок для того, щоб підштовхнути наших партнерів до F-16", - пояснив Ігнат.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Польща найближчими днями передасть Україні винищувачі МіГ-29. Мова йде про перші чотири літаки. Тим часом радник міністра оборони України Юрій Сак закликав Болгарію взяти приклад з Варшави та передати ЗСУ свої винищувачі.

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