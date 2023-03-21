RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Передача МиГов ВСУ может подтолкнуть партнеров к F-16, - Игнат

Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ (mil.in.ua)
Автор: Юлия Акимова

Передача МиГов Украины не изменит ситуацию "в небе", однако может подтолкнуть наших союзников к истребителям F-16.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в материале РБК-Украина "Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе"

"МиГ сам по себе - это устаревший истребитель. В общем устаревшим можно назвать весь авиационный парк украинских ВВС. Самолеты достались Украине в "наследство" от Советского Союза, ведь сам МиГ - это разработка семидесятых годов. Снабжение такого типа самолетов, безусловно, не изменит ситуацию "в небе", но может усилить украинскую авиацию", - заметил Игнат.

Как отметил спикер Воздушных сил, возможно некоторые из истребителей можно будет поставить в строй, некоторые же нет, однако в целом это усилит обороноспособность нашей авиации.

По словам Игната, заявления о передаче МиГов являются и психологическим фактором.

"Это может быть шагом для того, чтобы подтолкнуть наших партнеров к F-16", - пояснил Игнат.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Польша в ближайшие дни передаст Украине истребители МиГ-29. Речь идет о первых четырех самолетах. Тем временем советник министра обороны Украины Юрий Сак призвал Болгарию последовать примеру Варшавы и передать ВСУ свои истребители.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине