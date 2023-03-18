Україна попросила Болгарію передати їй винищувачі МіГ-29

Болгарії необхідно взяти приклад з Польщі та Словаччини та передати Україні свої винищувачі МіГ-29.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра оборони України Юрія Сака, яку приводить "БНТ Новини".

Він заявив, що це дозволить посилити ВПС України. З моменту першого запиту зброї Україна у квітні минулого року Болгарія неодноразово заявляла, що не може надати свої літаки, льотний ресурс яких спливає через відсутність запасних частин.

"Щодня ми вбиваємо від 900 до 1000 російських солдатів. Їм немає справи до життів своїх солдатів. Вони використовують їх як гарматне м'ясо. Звичайно, це війна, і в нас теж є втрати, але вони значно менші. І це наша тактика - ми максимізуємо втрати противника при мінімізації своїх", - сказав радник міністра.

Через безперервні обстріли Україні необхідно посилити свою ППО. Україна дякує Польщі та Словаччині, які вирішили на даному етапі відправити 15 літаків МіГ-29 із запчастинами.

"Ці літаки, безумовно, ефективно використовуватимуться нашими ВПС. Вони покращать можливості наших ВПС, і ми закликаємо всі інші країни, у тому числі Болгарію, також розглянути можливість посилення ВПС України шляхом надсилання нам того літака, що у вас є", - сказав Сак.

Відомо, що у Болгарії є мінімум 12 винищувачів МіГ-29.