Передача МіГ-29 Україні стане можливою: Польща назвала умову

Деталі переговорів

За інформацією видання, Косіняк-Камиш розповів, що наразі обговорюється чітка та конкретна пропозиція - постачання бойових літаків МіГ-29 в обмін на безпілотні технології.

За його словами, українська сторона спочатку погодилася на таку пропозицію, згодом взяла час на міркування, а зараз знову повернулася до активного діалогу.

"Зараз вони знову ведуть переговори - і це добре. Сподіваюся, ця пропозиція буде успішно доведена до кінця", - наголосив очільник польського оборонного відомства.