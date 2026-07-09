Передача МіГ-29 Україні стане можливою: Польща назвала умову

Україна та Польща продовжують обговорення умов передачі винищувачів МіГ-29 в обмін на безпілотні технології. Польська сторона бачить хороші шанси на позитивний результат цього процесу.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
За інформацією видання, Косіняк-Камиш розповів, що наразі обговорюється чітка та конкретна пропозиція - постачання бойових літаків МіГ-29 в обмін на безпілотні технології.
За його словами, українська сторона спочатку погодилася на таку пропозицію, згодом взяла час на міркування, а зараз знову повернулася до активного діалогу.
"Зараз вони знову ведуть переговори - і це добре. Сподіваюся, ця пропозиція буде успішно доведена до кінця", - наголосив очільник польського оборонного відомства.
Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Польщі заявляв, що питання передачі Україні літаків МіГ-29 досі залишається невирішеним, хоча польська сторона отримала відповідний офіційний запит від Києва.
Перед цим у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Польща може взагалі списати ці винищувачі замість передачі ЗСУ. Повідомлялося, що літаки планували обміняти на українські безпілотні технології, проте Варшава заявила про нібито невиконання умов українською стороною та вирішила поступово зняти техніку з озброєння.
Варто зазначити, що Польща призупинила процес передачі залишків своїх винищувачів МіГ-29 ще у червні. Тоді польська влада пояснювала це рішення очікуванням на врегулювання певних технічних та політичних питань з боку Києва.