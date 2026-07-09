Передача МиГ-29 Украине станет возможной: Польша назвала условие

Украина и Польша продолжают обсуждение условий передачи истребителей МиГ-29 в обмен на беспилотные технологии. Польская сторона видит хорошие шансы на положительный результат этого процесса.
Об этом заявил вице-премьер-министр – министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
По информации издания, Косиняк-Камыш рассказал, что сейчас обсуждается четкое и конкретное предложение - поставка боевых самолетов МиГ-29 в обмен на беспилотные технологии.
По его словам, украинская сторона сначала согласилась на такое предложение, потом взяла время на рассуждения, а сейчас снова вернулась к активному диалогу.
"Сейчас они снова ведут переговоры - и это хорошо. Надеюсь, это предложение будет успешно доведено до конца", - подчеркнул глава польского оборонного ведомства.
Напомним, недавно министр обороны Польши заявлял, что вопрос передачи Украине самолетов МиГ-29 по-прежнему остается нерешенным, хотя польская сторона получила соответствующий официальный запрос от Киева.
Перед этим в СМИ появилась информация о том, что Польша может вообще списать эти истребители вместо передачи ВСУ. Сообщалось, что самолеты планировали обменять на украинские беспилотные технологии, однако Варшава заявила о невыполнении условий украинской стороной и решила постепенно снять технику с вооружения.
Следует отметить, что Польша приостановила процесс передачи остатков своих истребителей МиГ-29 еще в июне. Тогда польские власти объясняли это решение ожиданием урегулирования определенных технических и политических вопросов со стороны Киева.