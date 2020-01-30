Передача коронавируса от человека к человеку зафиксирована в трех странах

Передача коронавируса от человека к человеку зафиксирована в 3 странах, кроме Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреисуса.

По его словам, такое явление зафиксировано в двух странах Азии и одной европейской стране.

"Передача от человека к человеку было замечено как минимум в 3 странах за пределами Китая - Японии, Вьетнама и Германии", - заявил он.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Китае по состоянию на 30 января достигло 7830 человек, из которых 170 человек погибли.

Ранее в китайской провинции Хубэй ужесточили наказание для граждан, которые отказываются стать на карантин или от лечения.

Власти Китая предполагают, что вспышка этой болезни достигнет своего пика к середине февраля, а впоследствии пойдет на спад, и полностью завершится к концу марта.

Как писало РБК-Украина, врачи назвали главные симптомы коронавируса из Китая - кашель, лихорадка и головная боль. Украина в ближайшие дни получит наборы для выявления коронавируса. Для этого будут использовать референс-лабораторию, которую определит Всемирная организация здравоохранения.

Отметим, в Украине нет ни одного случая заболевания китайским коронавирусом.