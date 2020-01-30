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Число заболевших коронавирусом в Китае приближается к 8 тысячам

Новости » Происшествия     30.01.2020 - 13:25
Число заболевших коронавирусом в Китае приближается к 8 тысячам
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

От китайского коронавируса умерли уже 170 человек

Число заболевших коронавирусом в Китае по состоянию на 30 января достигло 7830 человек. Об этом сообщает местное издание People's Daily China.

Сообщается, что по состоянию на 30 января в стране подтверждено 7830 случаев заболевания уханьской пневмонией. Также сообщается, что от нового коронавируса умерли 170 человек, а 139 были выписаны из больниц после выздоровления.

Напомним, ранее сообщалось, что в китайской провинции Хубэй ужесточили наказание для граждан, которые отказываются стать на карантин или от лечения. В заявлении Департамента общественной безопасности говорится, что те, кто намеренно распространяют вирус, наносят вред медицинскому персоналу и представляют угрозу общественной безопасности. Также утверждается, что такие люди подлежат уголовной ответственности.

До этого стало известно, что вирус распространился на все провинции и регионы материкового Китая. Кроме того, о случаях заражения сообщили в 15 других странах.

Отметим, Украина в ближайшие дни получит наборы для выявления коронавируса.

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