ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав: в Украине нет ни одного случая заболевания китайским коронавирусом

Новости » Медицина     30.01.2020 - 13:19
Минздрав: в Украине нет ни одного случая заболевания китайским коронавирусом
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Случаи заболевания зафиксированы уже в 17 странах

По состоянию на 30 января в Украине не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом из Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Как сообщается, в мире зарегистрировано 7783 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 170 из которых закончились смертью.

"В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Филиппинах зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Вирус выявили у гражданки Китая, которая прибыла из Уханя.

Также сообщалось о первом случае заражения коронавирусом 2019-nCoV в Индии. Вирус был обнаружен у индийского студента, который обучался в университете города Ухань.

Власти Китая предполагают, что вспышка этой болезни достигнет своего пика к середине февраля, а потом пойдет на спад, и полностью завершится к концу марта.

Добавим также, врачи назвали главные симптомы коронавируса из Китая - кашель, лихорадка и головная боль. Украина в ближайшие дни получит наборы для выявления коронавируса. Для этого будут использовать референс-лабораторию, которую определит Всемирная организация здравоохранения.

На Филиппинах зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Эвакуированных американцев из Китая отправят на военную базу
Новости Украины Министерство здравоохранения Украинывирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь