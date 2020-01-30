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В Китае за отказ лечиться от коронавируса будут наказывать

Новости » В мире     30.01.2020 - 09:58
В Китае за отказ лечиться от коронавируса будут наказывать
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

В Хубэе за преднамеренное распространение вируса или отказ от лечения ввели уголовную ответственность

В китайской провинции Хубэй ужесточили наказание для граждан, которые отказываются стать на карантин из-за коронавируса или лечиться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Департамента общественной безопасности Хубэя.

В заявлении сказано, что лица, которые намеренно распространяют вирус, отказываются от лечения или карантина, а также наносят вред медицинскому персоналу, представляют угрозу общественной безопасности и подлежат уголовной ответственности.

"Запрещается любой организации или частному лицу по любой причине нарушать порядок работы медицинских учреждений, ставить под угрозу личную безопасность медицинского персонала и наносить ущерб собственности медучреждений", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти Хубэя запретили создание отдельных частных палат в больницах, а также ограничили ритуальные процедуры в медучреждениях (сожжение ритуальных денег - традиционный китайский обряд, ритуал подношения даров духам).

Напомним, китайская провинция Хубэй, которая наиболее пострадала от вспышки коронавируса, сообщила о 1032 новых подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной вирусом. При этом количество погибших от вируса в Хубэе выросло до 162 человек.

Также РБК-Украина писало, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус не исключил большую вспышку коронавируса в мире.

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