Перед Великоднем поліція звернулася до українців: що варто знати

Під час Великодня варто пам’ятати про підступність Росії та бути максимально уважними, оскільки, попри свято, ворог може вдатися до будь-яких дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Національної поліції Юлія Гірдвіліс у телемарафоні.
За словами Гірдвіліс, під час Великодня й надалі діятимуть певні обмеження через воєнний стан. Зокрема, розклад богослужінь складено з урахуванням дії комендантського часу, у зв’язку з чим необхідно планувати додатковий час на дорогу, а також своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги.
У правоохоронців також можна дізнатися, де розташоване найближче укриття.
"І звичайно пам'ятаймо, що ворог підступний. Він може вдатися до будь-яких дій, незалежно, чи це Великдень, чи якийсь не святковий день. Тому треба бути максимально уважними", - додала вона.
Спікер Національної поліції також закликала звертатися до поліції за телефоном 102 або повідомляти найближчий наряд про підозрілих осіб - зокрема тих, хто щось фотографує чи виявляє незвичну зацікавленість певними об’єктами або спорудами.
Упродовж останніх місяців Російська Федерація (РФ) значно активізувала обстріли цивільної інфраструктури на території України. Зокрема, 13 квітня, під час святкування Вербної неділі, російські війська завдали удару по центру Сум, що призвело до загибелі 35 осіб.
У зв’язку з цим у низці українських областей перед Великоднем було ухвалено рішення про посилення заходів безпеки. Водночас деякі регіони, навпаки, послабили певні обмеження, зокрема комендантську годину.
Тим часом у Державній прикордонній службі України (ДПСУ) попередили про зростання пасажиропотоку на кордоні, у зв’язку з чим на окремих напрямках можливе утворення черг.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.