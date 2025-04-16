Треба розраховувати на найгірший варіант: чи наважиться РФ на обстріл на Великдень

Четвертий рік поспіль українці відзначатимуть Великдень в умовах воєнного стану. З огляду на те, що РФ під час планування обстрілів може орієнтуватися на дати, не виключено, що вона може завдати удару безпосередньо в це велике свято.

Детально про загрозу повітряних атак на Великдень - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Чи наважиться Кремль на терор у великодню ніч?

Що може готувати Росія на одне з найважливіших релігійних свят?

Чи справді "енергетичне перемир’я" завершується перед Великоднем - і що це означає для України?

Чому варто готуватись до найгіршого сценарію?

Масовані удари чи точкові - яку тактику може обрати агресор на Великдень?

Що відомо про загрозу атак РФ на Великдень

Про те, що Кремль може наважитися на масштабну атаку саме у святкові дні попередив зокрема міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Назвавши варварським нападом російський обстріл Сум, який забрав 36 життів у Вербну неділю, він не має жодних сумнівів у тому, що Москва може здійснити ще жорсткішу атаку великодніми вихідними. Будріс вважає, що такі брутальні дії Кремля можуть стати новим переломним моментом, мобілізуючи тиск Заходу на Росію.

"Цей тиждень - Страсний тиждень, ми дійдемо до Великодня - я не маю сумнівів, що [Росія] подасть нам щось ще страшніше на Великдень. Можливо, це буде переломний момент, коли ми скажемо: добре, дивіться, нам потрібно посилити санкції", - сказав глава МЗС Литви.

​Примітно, що перед Великоднем, який цьогоріч припадає на 20 квітня, РФ може оголосити про завершення так званого тридцятиденного "енергетичного перемир’я", припускають аналітики американського Інституту вивчення війни ISW. Оскільки росіяни вважають дату початку режиму тиші з 18 березня. При цьому Україна офіційно заявляла, що домовленості мали почати діяти з 25 березня.

Тому, за оцінкою ISW, Росія після оголошення про закінчення

перемир’я може посилити далекобійні удари по Україні найближчими днями.

Військовий експерт та колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в коментарі РБК-Україна не виключив, що агресор на Великдень може вдатися до провокацій.

"Ми говоримо про вірогідність цього процесу. Є плани відповідні, інструментарії для того, щоб здійснити ракетно-дронові удари. Що стосується Великодня. Путін вихований в КДБ на визначенні дат, використанні дат. Він знає спільне. Ну от як він робив на Вербну неділю ми бачили", - каже Романенко.

Він зазначив, українська розвідка та союзницька розвідка ще буде перевіряти інформацію щодо можливих масованих атак РФ, зокрема на Великдень.

"Але треба готуватися до того, що в цей день теж можуть бути відповідні провокації. Зокрема щодо завдання ударів. Тому треба розраховувати на найгірші варіанти. На застосування, наприклад, балістики і "Шахедів" в тому числі. Тому в це велике релігійне свято нашим громадянам треба бути пильними", - акцентує Романенко.

Однак те, чи зосереджуватиметься ворог на якійсь конкретній цілі або розпорошить свої сили у разі атаки, залишається питанням відкритим. Адже все залежатиме від рішень агресора.

"До цього часу, наприклад, до 18 квітня пройде час. Буде змінюватися ситуація. І Путін перед (атакою - ред.) буде приймати воєнно-політичне рішення, а військові будуть його потім реалізовувати", - пояснює експерт.

Що стосується тактики обстрілів противника, то останнім часом він не лише б’є розпорошено по об'єктах, а й вибирає ще пару населених пунктів на які зосереджує, наприклад, 15-20 "Шахедів" і плюс застосовує ракети.

"Це робиться для того, щоб один чи два населені пункти відчували найбільш потужний удар", - пояснив співрозмовник.

Великдень в Україні: де вже ввели заходи безпеки

Нагадаємо, що у Великодню ніч 2025 року в більшості областей України діятиме комендантська година. Водночас деякі регіони вирішили скоротити її тривалість.

Тим часом Івано-Франківська ОВА оголосила про скасування всіх масових заходів на Великдень через підвищену загрозу ракетного удару. Відповідне рішення було ухвалено на Раді оборони області.

Раніше ж у Києві закликали релігійні громади обмежити масові богослужіння на Великдень. КМДА звернулась до керівників релігійних громад із проханням мінімізувати проведення масових великодніх богослужінь і забезпечити їх онлайн-трансляції на українських медіа та платформах.

Також громадам рекомендували вжити базові заходи безпеки - поінформувати вірян про дії у разі повітряної тривоги й нагадати, де розташовані найближчі укриття.