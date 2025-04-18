Перед Пасхой полиция обратилась к украинцам: что стоит знать

По словам Гирдвилис, во время Пасхи и в дальнейшем будут действовать определенные ограничения из-за военного положения. В частности, расписание богослужений составлено с учетом действия комендантского времени, в связи с чем необходимо планировать дополнительное время на дорогу, а также своевременно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

У правоохранителей также можно узнать, где расположено ближайшее укрытие.

"И конечно помните, что враг коварен. Он может прибегнуть к любым действиям, независимо, это Пасха или какой-то не праздничный день. Поэтому надо быть максимально внимательными", - добавила она.

Спикер Национальной полиции также призвала обращаться в полицию по телефону 102 или сообщать ближайший наряд о подозрительных лицах - в частности тех, кто что-то фотографирует или проявляет необычную заинтересованность определенными объектами или сооружениями.