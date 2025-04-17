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Найближчими днями на кордоні можуть виникнути черги: в ДСНС пояснили причину

Четвер 17 квітня 2025 11:28
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Найближчими днями на кордоні можуть виникнути черги: в ДСНС пояснили причину Ілюстративне зображення: найближчими днями на кордоні можуть виникнути черги (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Сергій Пишкін

Напередодні Великодня на українському кордоні почав збільшуватись пасажиропотік. На окремих напрямках можливі черги, особливо у вихідні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За словами Демченка, раніше в будні дні кордон перетинали близько 70 тисяч людей. Сьогодні ж пасажиропотік продовжує зростати. Наприклад, за минулий день кордон перетнули 95 тисяч громадян, а у вихідні дні показник зріс до більше ніж 100 тисяч, серед яких українці становлять близько 85% від загальної кількості.

Речник ДПСУ додав, що перевага йде саме на в'їзд в Україну.

"За останній час перевага йде на в’їзд в Україну, і, зокрема, це стосується саме перетину кордону громадянами нашої держави... Через збільшення пасажиропотоку на окремих напрямках можуть виникати черги", - розповів Демченко.

Посилення заходів безпеки під час Великодня

Протягом останніх місяців Російська Федерація (РФ) суттєво посилила обстріли цивільних місць й об'єктів України. Наприклад, 13 квітня, терористи вдарили по центру Сум під час Вербної неділі, внаслідок чого загинули 35 людей.

Через це в низці областей України посилюють заходи безпеки напередодні Великодня. Водночас є області, які все ж, наприклад, послабили комендантську годину.

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