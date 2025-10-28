UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Перед потеплінням - мокрий сніг і вітер: прогноз погоди на 28 жовтня

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 28 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У понеділок, 28 жовтня, по всій території України очікується хмарна й вогка погода. Місцями пройдуть дощі, а в Карпатах - мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

На заході та півночі країни посилиться західний вітер із поривами до 15 метрів за секунду. Температура повітря вдень становитиме від +9 до +12 градусів, на заході - від +7 до +10, а на півдні та південному сході - до +16.

У Києві синоптики прогнозують невеликий дощ і прояснення вдень. Температура вночі - близько +5 градусів, удень - до +11. Вітер західний, рвучкий.

За прогнозами, уже з 30 жовтня в Україну прийде потепління.

Раніше фахівці Українського гідрометеорологічного центру проаналізували погодні умови на початку жовтня та пояснили, як вони впливають на підготовку ґрунту до посіву озимих культур, проростання зерна й формування врожаю пізніх сільськогосподарських рослин.

Також синоптики розповіли, коли на Дніпрі та водосховищах може утворитися перший лід.

Читайте також, які кліматичні зміни найбільше турбують науковців, що відбувається з погодою в Антарктиді, чи становить небезпеку танення льодовиків для України та які наслідки зміни клімату вже відчуваються в нашій країні

Ми писали, що 24-25 жовтня в Україну прийде циклон із району Північного моря, який принесе опади в більшість областей.

Також ми писали, що перша половина тижня в Україні залишатиметься прохолодною та з періодичними дощами. Проте з четверга-п’ятниці в Україні очікується потепління.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр