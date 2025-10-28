Перед потеплінням - мокрий сніг і вітер: прогноз погоди на 28 жовтня

На заході та півночі країни посилиться західний вітер із поривами до 15 метрів за секунду. Температура повітря вдень становитиме від +9 до +12 градусів, на заході - від +7 до +10, а на півдні та південному сході - до +16.

У Києві синоптики прогнозують невеликий дощ і прояснення вдень. Температура вночі - близько +5 градусів, удень - до +11. Вітер західний, рвучкий.

За прогнозами, уже з 30 жовтня в Україну прийде потепління.

Раніше фахівці Українського гідрометеорологічного центру проаналізували погодні умови на початку жовтня та пояснили, як вони впливають на підготовку ґрунту до посіву озимих культур, проростання зерна й формування врожаю пізніх сільськогосподарських рослин.

Також синоптики розповіли, коли на Дніпрі та водосховищах може утворитися перший лід.

