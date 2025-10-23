ua en ru
Чт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Погода різко зміниться: циклон із Північного моря принесе дощі в Україну

Україна, Четвер 23 жовтня 2025 07:00
UA EN RU
Погода різко зміниться: циклон із Північного моря принесе дощі в Україну Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 23 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні, 23 жовтня, в Україні очікується приємна осіння погода з теплими температурними показниками. Втім, уже найближчими днями синоптики прогнозують зміну - на країну насунуться дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

За словами Діденко, вдень стовпчики термометрів коливатимуться від +11 до +16 градусів, а на півдні, зокрема у Криму, повітря прогріється до +18 градусів. Трохи прохолодніше буде лише на північному сході - до +9 градусів.

Суттєвих опадів 23 жовтня не очікується. Невеликий дощ можливий лише вночі та вранці на території Київщини, Полтавщини, Чернігівщини та Сумщини. Вітер переважатиме південно-східний, місцями посилюватиметься до 10–14 м/с, особливо у західних, північних і центральних регіонах.

У столиці вночі та вранці можливий слабкий дощ, проте вдень буде сухо. Температура повітря сягатиме близько +14 градусів.

Синоптик зазначає, що вже 24-25 жовтня в Україну прийде циклон із району Північного моря, який принесе опади в більшість областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після періоду дощів і прохолодних ночей очікується поступове потепління та сонячна погода ближче до середини наступного тижня. Раніше також прогнозували заморозки до -5°С у Вінницькій області 16-17 жовтня, однак, за словами Діденко, наприкінці жовтня в Україні знову потеплішає.

Фахівці додають, що кліматичні зміни у світі залишаються тривожною тенденцією - науковці фіксують наслідки танення антарктичних льодовиків і попереджають про вплив глобального потепління на Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Наталка Диденко
Новини
ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям: понад 50 окупантів потрапили в полон (відео)
ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям: понад 50 окупантів потрапили в полон (відео)
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію