Від дощів до потепління на вихідних: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень (карти)
Перша половина тижня в Україні залишатиметься прохолодною та з періодичними дощами. Проте з четверга-п’ятниці в Україні очікується потепління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 27 жовтня, в Україні циклон принесе опади у центральні регіони (окрім Вінниччини), на південь, східні області та Сумщину.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +3… +13 градусів;
- у східних областях - від +6…+13 градусів;
- у центральних областях - від +7…+12 градусів;
- у південних областях - від +9…+17 градусів;
- у західних областях - від +3…+10 градусів.
У вівторок, 28 жовтня, у більшості регіонів очікується мінлива хмарність. Можливі опади.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +3… +13 градусів;
- у східних областях - від +4…+13 градусів;
- у центральних областях - від +3…+12 градусів;
- у південних областях - від +7…+15 градусів;
- у західних областях - від +3…+12 градусів.
У середу, 29 жовтня, дощ прогнозується майже по всій території України.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +3… +9 градусів;
- у східних областях - від +6…+11 градусів;
- у центральних областях - від +3…+12 градусів;
- у південних областях - від +5…+15 градусів;
- у західних областях - від +3…+12 градусів.
У четвер, 30 жовтня, в Україні - переважно хмарно, опади очікуються лише у східних областях.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +5… +13 градусів;
- у східних областях - від +5…+16 градусів;
- у центральних областях - від +6…+14 градусів;
- у південних областях - від +9…+17 градусів;
- у західних областях - від +5…+17 градусів.
У п'ятницю, 31 жовтня, знову зміниться погода - Україні очікується потепління та прояснення.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +5… +13 градусів;
- у східних областях - від +5…+15 градусів;
- у центральних областях - від +6…+14 градусів;
- у південних областях - від +7…+17 градусів;
- у західних областях - від +7…+17 градусів
Нагадаємо, на 25 жовтня синоптики оголосили в Україні підвищений рівень небезпечності через непросту погоду.
Також ми писали, що 24-25 жовтня в Україну прийде циклон із району Північного моря, який принесе опади в більшість областей.