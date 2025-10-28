Перед потеплением - мокрый снег и ветер: прогноз погоды на 28 октября

На западе и севере страны усилится западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от +9 до +12 градусов, на западе - от +7 до +10, а на юге и юго-востоке - до +16.

В Киеве синоптики прогнозируют небольшой дождь и прояснения днем. Температура ночью - около +5 градусов, днем - до +11. Ветер западный, порывистый.

По прогнозам, уже с 30 октября в Украину придет потепление.

Ранее специалисты Украинского гидрометеорологического центра проанализировали погодные условия в начале октября и объяснили, как они влияют на подготовку почвы к посеву озимых культур, прорастание зерна и формирование урожая поздних сельскохозяйственных растений.

Также синоптики рассказали, когда на Днепре и водохранилищах может образоваться первый лед.

