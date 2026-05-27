Перед похолоданням дощі накриють майже всю Україну: зроблено попередження на сьогодні

Сьогодні, 27 травня, майже всю територію України накриють дощі, а сильний вітер місцями досягатиме штормових поривів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.
"У середу в Україні скрізь буде сильний вітер із штормовими поривами! Обережно!", - застерегла синоптик.
За її словами, через проходження атмосферного фронту з хвилею практично по всій країні очікується волога погода з дощами.
Температура повітря на півдні та південному заході становитиме +25+28 градусів.
На Харківщині, Полтавщині, Сумщині та Луганщині буде прохолодніше - +17+21 градус.
На решті території України вдень прогнозують +20+23 градуси.
Фото: яка температура повітря буде 27 травня в Україні (meteo.gov.ua)
У столиці сьогодні буде вітряно. Очікуються штормові пориви північно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду.
"Дуже обережно!" - наголосила синоптик.
Також у Києві прогнозують дощ. Температура повітря вдень становитиме близько +21 градуса.
За прогнозом Діденко, вже з 28 травня в Україні відчутно похолодає.
Денна температура знизиться до +12+18 градусів.
