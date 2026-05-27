UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Перед похолоданням дощі накриють майже всю Україну: зроблено попередження на сьогодні

07:00 27.05.2026 Ср
2 хв
Опади повертаються в Україні, але це ще не все
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптик дала прогноз погоди 27 травня (Getty Images)

Сьогодні, 27 травня, майже всю територію України накриють дощі, а сильний вітер місцями досягатиме штормових поривів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.

Читайте також: Літо прийшло не за графіком. Коли насправді змінилися сезони в Україні

Погода в Україні

"У середу в Україні скрізь буде сильний вітер із штормовими поривами! Обережно!", - застерегла синоптик.

За її словами, через проходження атмосферного фронту з хвилею практично по всій країні очікується волога погода з дощами.

Температура повітря на півдні та південному заході становитиме +25+28 градусів.

На Харківщині, Полтавщині, Сумщині та Луганщині буде прохолодніше - +17+21 градус.

На решті території України вдень прогнозують +20+23 градуси.

Фото: яка температура повітря буде 27 травня в Україні (meteo.gov.ua)

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде вітряно. Очікуються штормові пориви північно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду.

"Дуже обережно!" - наголосила синоптик.

Також у Києві прогнозують дощ. Температура повітря вдень становитиме близько +21 градуса.

Що буде далі

За прогнозом Діденко, вже з 28 травня в Україні відчутно похолодає.

Денна температура знизиться до +12+18 градусів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніШтормове попередженняПогодаЕкологіяПогода в Києві