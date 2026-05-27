RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Перед похолоданием дожди накроют почти всю Украину: сделано предупреждение на сегодня

07:00 27.05.2026 Ср
2 мин
Осадки возвращаются в Украину, но это еще не все
aimg Ирина Глухова
Фото: синоптик дала прогноз погоды 27 мая (Getty Images)

Сегодня, 27 мая, почти всю территорию Украины накроют дожди, а сильный ветер местами будет достигать штормовых порывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Читайте также: Лето пришло не по графику. Когда на самом деле сменились сезоны в Украине

Погода в Украине

"В среду в Украине везде будет сильный ветер со штормовыми порывами! Осторожно!", - предостерегла синоптик.

По ее словам, из-за прохождения атмосферного фронта с волной практически по всей стране ожидается влажная погода с дождями.

Температура воздуха на юге и юго-западе составит +25+28 градусов.

На Харьковщине, Полтавщине, Сумщине и Луганщине будет прохладнее - +17+21 градус.

На остальной территории Украины днем прогнозируют +20+23 градуса.

Фото: какая температура воздуха будет 27 мая в Украине (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве

В столице сегодня будет ветрено. Ожидаются штормовые порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду.

"Очень осторожно!" - подчеркнула синоптик.

Также в Киеве прогнозируют дождь. Температура воздуха днем составит около +21 градуса.

Что будет дальше

По прогнозу Диденко, уже с 28 мая в Украине ощутимо похолодает.

Дневная температура снизится до +12+18 градусов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрПогода в УкраинеШтормовое предупреждениеПогодаЭкологияПогода в Киеве