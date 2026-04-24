Перед переговорами з Іраном США "вдарили" санкціями по Китаю

Кого саме засанкціонували

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) повідомило в п'ятницю, що запровадило обмеження проти Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co. - одного з китайських НПЗ, який відомство назвало "одним із найцінніших покупців" Тегерана.

Крім того, санкції запроваджено проти близько 40 судноплавних компаній і танкерів, залучених до транспортування іранської нафти в межах "тіньового флоту".

"Міністерство фінансів продовжуватиме перекривати мережу суден, посередників і покупців, на які Іран покладається для транспортування своєї нафти на світові ринки", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Контекст: війна в Ірані та блокада

Санкції запроваджені на тлі того, як США встановили морську блокаду проти суден, пов’язаних з Іраном, в Ормузькій протоці. Мета - перекрити надходження іранських нафтових доходів після того, як Тегеран закрив протоку у відповідь на війну, розв'язану США та Ізраїлем.

Переговори в Пакистані

Ці обмеження оголошено того ж дня, коли Білий дім повідомив, що спеціальний посланник США Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер вирушають до Пакистану на вихідні для переговорів з іранськими посадовцями.

Раніше цього тижня Дональд Трамп заявив CNBC, що США перехопили човен із "подарунком" з Китаю, завуальовано натякнувши на можливе постачання зброї Тегерану.