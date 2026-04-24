Обмен пленными Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

Перед переговорами с Ираном США "ударили" санкциями по Китаю

23:47 24.04.2026 Пт
2 мин
Удар по кошельку Тегерана. Как это повлияет на нефтяные доходы?
aimg Екатерина Коваль
Фото: китайским НПЗ называют главным покупателем Ирана (Getty Images)

Соединенные Штаты ввели санкции против китайского нефтеперерабатывающего завода, а также десятков судоходных компаний и танкеров, которые транспортируют иранскую нефть.

Кого именно засанкционировали

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило в пятницу, что ввело ограничения против Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co. - одного из китайских НПЗ, который ведомство назвало "одним из самых ценных покупателей" Тегерана.

Кроме того, санкции введены против около 40 судоходных компаний и танкеров, вовлеченных в транспортировку иранской нефти в рамках "теневого флота".

"Министерство финансов будет продолжать перекрывать сеть судов, посредников и покупателей, на которые Иран полагается для транспортировки своей нефти на мировые рынки", - заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Контекст: война в Иране и блокада

Санкции введены на фоне того, как США установили морскую блокаду против судов, связанных с Ираном, в Ормузском проливе. Цель - перекрыть поступление иранских нефтяных доходов после того, как Тегеран закрыл пролив в ответ на войну, развязанную США и Израилем.

Переговоры в Пакистане

Эти ограничения объявлены в тот же день, когда Белый дом сообщил, что специальный посланник США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер отправляются в Пакистан на выходные для переговоров с иранскими чиновниками.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп заявил CNBC, что США перехватили лодку с "подарком" из Китая, завуалированно намекнув на возможные поставки оружия Тегерану.

Напомним, ранее Министерство финансов США выдало лицензию, которая позволяет продажу, доставку и разгрузку российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 17 апреля 2026 года. Разрешение действует до 16 мая.

Подобный шаг Вашингтон уже делал в марте, пытаясь стабилизировать цены на нефть, резко взлетевшие из-за войны в Иране и блокады Ормузского пролива.

В то же время 15 апреля глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не намерен продолжать смягчение санкций на российскую нефть для страны-агрессора. Министр энергетики США Крис Райт также выражал сомнение, что разрешение на покупку подсанкционной российской нефти будет продлено.

