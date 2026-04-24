Головна » Новини » У світі

Єврокомісар розкрив позицію США щодо нафтових санкцій проти РФ

23:05 24.04.2026 Пт
У Вашингтоні зізнались, чому тимчасово знімали санкції з Москви
Валерій Ульяненко
Єврокомісар розкрив позицію США щодо нафтових санкцій проти РФ Фото: Марош Шефчович (Getty Images)

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович повідомив, що США не планують вдруге подовжувати дію винятків із санкцій проти нафти з РФ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Шефчович заявив на пресконференції за підсумками свого візиту до Вашингтона.

За словами єврокомісара, питання обмежень проти Росії він порушував під час переговорів із міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Американський урядовець дав чітко зрозуміти, що практика санкційних послаблень більше не повториться.

Шефчович додав, що Бессент також пояснив мотиви Вашингтона щодо попереднього тимчасового зняття санкцій. На такий крок США пішли через звернення низки держав із низьким рівнем економічного розвитку.

"Я не можу говорити від його імені, але, як я чітко зрозумів, це не повториться в майбутньому. Це було зроблено також тому, що кілька країн з низьким рівнем доходів опинилися в надзвичайно скрутному становищі", - зазначив єврокомісар.

Послаблення санкцій США

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів США випустило ліцензію, яка дозволила продаж, доставку і розвантаження російської нафти і нафтопродуктів, завантажених на судна до 17 квітня 2026 року. Цей дозвіл діє до 16 травня.

Раніше в березні Вашингтон вже робив подібний крок, щоб стабілізувати ціни на нафту, які злетіли через війну в Ірані та блокаду Ормузької протоки.

При цьому 15 квітня глава Мінфіну США Скотт Бессент наголосив, що Вашингтон не збирається продовжувати послаблення щодо нафти для країни-агресора.

Міністр енергетики США Кріс Райт також висловлював сумнів, що дозвіл на купівлю підсанкційної російської нафти буде продовжено..

