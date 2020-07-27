Перед началом перемирия на Донбассе боевики ранили одного военного

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

В течение дня боевики 13 раз открывали огонь по позициям ООС

В воскресенье, 26 июля, вооруженные формирования России 13 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ранен украинский военный, он в удовлетворительном состоянии, ему оказана необходимая помощь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в течение дня боевики открывали огонь возле Водяного, Южного, Широкино, Пищевика, Песков, Опытного и Лебединского. На этих участках фронта российские оккупанты использовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, пусковые установки различных систем, артиллерию БМП и стрелковую артиллерию.

Возле Счастья противник активировал снайперское оружие, а возле Авдеевки захватчики выпустили три реактивных снаряда калибра 122 мм.

Кроме того, накануне полного и всеобъемлющего режима прекращения огня враг возле Новомихайловки заминировал украинские позиции противопехотными минами.

Коварство провокации состоит в том, что во время действия перемирия взрыв будет расцениваться, как обстрел со стороны украинских позиций, или подрыв украинских воинов на собственных минах. То есть, в любом случае, как срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, отметили в штабе.

Также, вооруженные формирования Российской Федерации продолжали обстреливать не только позиции украинских защитников, но и жилые дома.

Напомним, в 00:01 понедельника, 27 июля, на Донбассе вступило в силу соглашение о полном прекращении огня, которое согласовали в рамках Трехсторонней контактной группы.

Как писало РБК-Украина, на передовую отправят украинских миротворцев ООН и привлекут представителей отечественных и иностранных СМИ.

Кроме этого, ранее в террористических группировках "ЛДНР" заявили, что их силовые структуры переходят к полному бессрочному прекращению огня с 27 июля.