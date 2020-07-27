Перед початком перемир'я на Донбасі бойовики поранили одного військового

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Протягом дня бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях ООС

У неділю, 26 липня, збройні формування Росії 13 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів поранено українського військового, він у задовільному стані, йому надана необхідна допомога.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Відзначається, що протягом дня бойовики відкривали вогонь біля Водяного, Южного, Широкиного, Харчовика, Пісків, Опитного та Лебединського. На цих ділянках фронту російські окупанти використовували міномети калібру 120 мм і 82 мм, пускові установки різних систем, артилерію БМП і стрілецьку артилерію.

Біля Щастя противник активував снайперську зброю, а біля Авдіївки загарбники випустили три реактивні снаряди калібру 122 мм.

Крім того, напередодні повного і всеосяжного режиму припинення вогню ворог біля Новомихайлівки замінував українські позиції протипіхотними мінами.

Підступність провокації полягає в тому, що під час дії перемир'я вибух буде розцінюватися, як обстріл з боку українських позицій, або підрив українських воїнів на власних мінах. Тобто, в будь-якому випадку, як зрив повного і всеосяжного режиму припинення вогню, відзначили в штабі.

Також, збройні формування Російської Федерації продовжували обстрілювати не тільки позиції українських захисників, а й житлові будинки.

Нагадаємо, о 00:01 понеділка, 27 липня, на Донбасі набула чинності угода про повне припинення вогню, яку погодили в рамках Тристоронньої контактної групи.

Як повідомляло РБК-Україна, на передову відправлять українських миротворців ООН і залучать представників вітчизняних та іноземних ЗМІ.

Крім цього, раніше в терористичних угрупованнях "ЛДНР" заявили, що їхні силові структури переходять до повного безстрокового припинення вогню з 27 липня.