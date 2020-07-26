Прекращение огня на Донбассе: на передовую отправляют украинских миротворцев ООН

Фото: ООС на Донбассе (РБК-Украина)

Также планируют привлечь представителей украинских и иностранных СМИ

Украинская сторона продолжает подготовку к полному прекращению огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля. С этой целю на передовую отправят украинских миротворцев ООН и привлекут представителей отечественных и иностранных СМИ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На первую линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют немалый боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит предупредить вероятные провокации.

"Прежде всего, такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить вероятные провокации. В то же время это не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует статья 51 Устава ООН", - говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что в случае провокаций и наступательных действий со стороны российских наемников, украинская сторона готова дать отпор.

Кроме того, для объективного информирования о происходящем во время режима прекращения огня, планируют привлечь представителей отечественных и иностранных СМИ.

"С целью объективного информирования украинского общества и мирового сообщества о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения, предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп отечественных и иностранных СМИ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в террористических группировках "ЛДНР" заявили, что их силовые структуры переходят к полному бессрочному прекращению огня с 27 июля.

Ранее в штабе ООС уже рассказывали о подготовке к всеобъемлющему прекращению огня.

Как писало РБК-Украина, начало перемирия на Донбассе с 27 июля было согласовано на последнем заседании Трехсторонней контактной группы.