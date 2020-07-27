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На Донбассе вступило в силу очередное перемирие

Донбасс, Понедельник 27 июля 2020 00:01
На Донбассе вступило в силу очередное перемирие
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

Режим прекращения огня вступил в действие в 00:01, 27 июля

На Донбассе вводится режим прекращения огня. Полное прекращение боевых действий начинается с 00:01 понедельника, 27 июля.

Украинская сторона считает высокими шансы на реальное прекращение огня на Донбассе в этот раз. Они гораздо выше, чем во время предыдущих объявленных перемирий.

Контролировать соблюдение перемирие командируют специальных военных, имеющих опыт участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Такие военнослужащие будут на каждой украинской позиции.

В штабе готовы к провокациям противника с целью сорвать перемирие, как это неоднократно происходило ранее.

Достигнутое соглашение о прекращении огня уже поддержала Германия, руководство ОБСЕ и ООН.

Ранее в террористических группировках "ЛДНР" заявили, что их силовые структуры переходят к полному бессрочному прекращению огня с 27 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участники нормандской группы должны поставить подписи под новым документом о прекращении огня.

Также ОБСЕ разъяснила, в каких случаях стороны смогут открывать ответный огонь в период действия нового соглашения.

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