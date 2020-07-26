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Боевики "ЛДНР" заявляют, что с 27 июля полностью перестанут стрелять

Донбасс, Воскресенье 26 июля 2020 12:30
Боевики "ЛДНР" заявляют, что с 27 июля полностью перестанут стрелять
Фото: боевики
Автор: Максим Зайченко

Полное прекращение огня на Донбассе было согласовано на встрече ТКГ

В террористических группировках "ЛДНР" заявляют, что их силовые структуры переходят к полному бессрочному прекращению огня с 27 июля. В частности, речь идет о так называемой "Народной милиции".

Об этом сообщают "РИА Новости" и сепаратистские СМИ.

Как заявил начальник так называемой "Народной милиции ДНР" Денис Синенков, силовики на оккупированной территории Донецкой области с 27 июля переходят к полному бессрочному прекращению огня.

Такое же заявление сделал начальник аналогичного ведомства в так называемой "ЛНР" Ян Лещенко. По его словам, "командование ведомства получило приказ".

"В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля на переговорах контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим Народной милиции с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие", - сообщил журналистам Синенков.

Заявление Лещенко было аналогичным по смыслу.

Ранее в штабе ООС также рассказали о подготовке к всеобъемлющему прекращению огня.

Напомним, начало перемирия на Донбассе с 27 июля было согласовано на последнем заседании Трехсторонней контактной группы.

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