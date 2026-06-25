Перед Кримським мостом утворилися кілометрові затори (супутникові знімки)

Затори починаються від пропускного пункту перед мостом і закінчуються в районі села Іванівка у Керченському районі.

Вони сягають більше десяти кілометрів - це приблизно півтори тисячі авто.



Рух мостом регулярно призупиняють через оголошення ракетної небезпеки, роботу ППО або загрозу атак українських морських дронів. А на тлі паливної кризи та відключень світла мешканці Криму все частіше пишуть у соцмережах про наміри залишити півострів.

Фото з супутника: перед Кримським мостом утворилися кілометрові затори ("Схеми")

Також окупаційна влада посилила перевірки на контрольно-пропускних пунктах, що регулярно паралізує і цивільну, і військову логістику між півостровом та РФ.